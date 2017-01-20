В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм скончалась. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/30/48828.html
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В Шенкурском районе женщина погибла под колесами автомобиля
28 января на 817 километре автодороги М-8 «Архангельск – Москва» 35-летний водитель, житель Ярославской области, управляя автомашиной DAF, допустил наезд на 48-летнюю женщину, которая выбежала на дорогу вне пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм скончалась. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
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