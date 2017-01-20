В Няндоме сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу

18 января в дежурную часть ОМВД России «Няндомский» поступило сообщение от женщины.

По словам заявительницы, неизвестный, сломав замок на входной двери проник в частный дом и похитил монитор от компьютера и алюминиевую флягу. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый – нигде не работающий, 29-летний мужчина без определенного места жительства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.