В Вельском районе при пожаре погиб человек

Распространение огня удалось предотвратить. При тушении пожарные обнаружили тело владельца дома, мужчины 1959 г.р. Обстоятельства происшествия выясняются.
В тот же день под Вельском произошел еще один пожар. В деревне Мелединская загорелась веранда частного дома. Раннее обнаружение и сообщение в пожарную охрану позволило спасти дом. Огнем повреждена только веранда. Вероятно, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки, вызванное оттепелью и отсыреванием проводов, - сообщает портал "Безопасность АО".