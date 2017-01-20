В Вельском районе при пожаре погиб человек Накануне утром в поселке Шунема в 25 км от Вельска произошел пожар в частном жилом доме. К приезду пожарных здание было охвачено огнем, создалась угроза соседним домам. Распространение огня удалось предотвратить. При тушении пожарные обнаружили тело владельца дома, мужчины 1959 г.р. Обстоятельства происшествия выясняются. В тот же день под Вельском произошел еще один пожар. В деревне Мелединская загорелась веранда частного дома. Раннее обнаружение и сообщение в пожарную охрану позволило спасти дом. Огнем повреждена только веранда. Вероятно, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки, вызванное оттепелью и отсыреванием проводов, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 08:42