Северодвинец похитил из сумки девушки деньги и документы Фото Ивана Малыгина Происшествие случилось 7 января в одном из баров на улице Арктической. Пострадавшая за помощью обратилась в полицию. Стражи порядка задержали преступника. Им оказался нигде неработающий, ранее судимый 21-летний местный житель. Похищенное изъято и будет возвращено владелице Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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