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В Вельском районе горел жилой дом

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Суббота, 28 января, 18:31

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/28/48816.html

Происшествия

В Вельском районе горел жилой дом

В Вельском районе горел жилой дом
28 января в 08:53 в поселке Шунема, улица Ленинградская, 32 произошел пожар в частном жилом доме. Информация по пострадавшим уточняется.

В результате пожара повреждено: кровля, перекрытие, стены дома, имущество. Пожар ликвидирован в 10:55, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

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