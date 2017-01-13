Пострадавших нет. В результате пожара значительно повреждено и разобрано 20 секций. Пожар ликвидирован в 21:50.
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Суббота, 28 января, 01:16
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/28/48810.html
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В Архангельске произошел пожар в хозяйственном сарае
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
27 января в 20:14 по адресу улица Вычегодская 9 произошел пожар в 40-ка секционном хозяйственном сарае.
Пострадавших нет. В результате пожара значительно повреждено и разобрано 20 секций. Пожар ликвидирован в 21:50.
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