Сотрудники ГИБДД дважды задержали компанию архангелогородцев за наркотики

Все трое задержанных, одному из которых 17 лет, были доставлены в отдел полиции, один из ранее судимых молодых людей находится под стражей и уже признал свою вину, возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 228 УК РФ, санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Напомним, что компания молодых людей в том же составе 24 января уже задерживалась сотрудниками Госавтоинспекции. В автомобиле также был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, схожим с наркотическим, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.