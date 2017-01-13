Сотрудники ГИБДД дважды задержали компанию архангелогородцев за наркотики

Вечером, 26 января 2017 года, напротив дома 2 на проспекте Ленинградский сотрудниками ГИБДД был обнаружен автомобиль ВАЗ-21074, в салоне которого находились трое спящих молодых людей. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции было обнаружено вещество растительного происхождения, которое согласно заключения экспертизы является наркотическим.

Все трое задержанных, одному из которых 17 лет, были доставлены в отдел полиции, один из ранее судимых молодых людей находится под стражей и уже признал свою вину, возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 228 УК РФ, санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Напомним, что компания молодых людей в том же составе 24 января уже задерживалась сотрудниками Госавтоинспекции. В автомобиле также был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, схожим с наркотическим, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.