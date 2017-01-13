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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/27/48806.html

Происшествия

Против архангелогородца возбуждено уголовное дело за долг по алиментам в 90 тысяч рублей

Против архангелогородца возбуждено уголовное дело за долг по алиментам в 90 тысяч рублей
Фото Ивана Малыгина
В ОСП по Ломоносовскому округу c 2009 года на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина Б.

По решению суда он обязан выплачивать алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка. 

Надо отметить, что, не имея официального заработка, мужчина всё же алименты ежемесячно выплачивал. Однако, по каким-то причинам с февраля 2016 года выплаты прекратились.     

Судебный пристав-исполнитель проводил с должником беседы, напоминал об обязанности содержать ребенка, предупреждал об ответственности в случае уклонения от исполнения судебного решения. Но мужчина выводов для себя не делал, продолжая уклоняться от уплаты алиментов.     

Даже привлечение в августе прошлого года к административной ответственности и назначение наказания в виде обязательных работ сроком на 50 часов не заставило должника принять меры к исполнению своих родительских обязанностей.    

В результате, принимая во внимание злостное уклонение от уплаты алиментов, в отношении гражданина Б. дознавателем ОСП по Ломоносовскому округу было возбуждено уголовное дело.    

И только это заставило жителя Архангельской области вспомнить о ребёнке и выплатить долг по алиментам – 90 тысяч рублей были перечислены взыскателю.
В настоящее время уголовное дело передано в суд, который после рассмотрения материалов вынесет своё заключение. А уголовной ответственности можно было бы избежать, если бы гражданин Б. не забыл о своих обязательствах и вовремя выплачивал денежные средства своему ребенку, сообщает пресс-служба ФССП.

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