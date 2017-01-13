В Онежской исправительной колонии осужденный пытался заколоть сокамерников ножницами

Онежский городской суд признал ранее судимого за убийство 57-летнего Хасана Склярова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Установлено, что 16.04.2016 в помещении швейного цеха промышленной зоны колонии особого режима в г. Онега Архангельской области (ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области) Скляров из личной неприязни к двум осужденным с целью их убийства вооружился режущим полотном разобранных им ножниц и нанес потерпевшим удары, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.

Приговором суда, с учетом особо опасного рецидива, по совокупности приговоров путем присоединения неотбытой части наказания по приговору от 2011 г. Склярову окончательно назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.