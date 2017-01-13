Житель Мирного забил собутыльника до смерти

Вчера с места жительства в Плесецкую больницу доставили 51-летнего жителя с черепно- мозговой травмой и переломами ребер. Через непродолжительное время пострадавший скончался в больнице.

В ходе следственных действий по подозрению в избиении задержан ранее судимый за преступления против собственности 44-летний знакомый потерпевшего.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что 26 января 2017 года по месту жительства у потерпевшего употребляли спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт в процессе выяснения вопроса- у кого из них на зоне был выше авторитет, в ходе которого подозреваемый нанес битой два удара по голове и грудной клетке хозяину квартиры. Через некоторое время пострадавший стал бледнеть, и он вызвал ему бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.