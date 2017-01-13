В Верхнетоемском районе горел почтовый автофургон Накануне вечером, около 18 часов на автодороге Усть-Вага-Ядриха в Верхнетоемском районе произошел пожар в почтовом автофургоне. На ходу загорелся моторный отсек.

Водитель попытался ликвидировать горение при помощи огнетушителя и подручными средствами, тем не менее, и моторный отсек, и кабина фургона получили повреждения. Ни одна посылка не пострадала – в сам фургон пламя не ушло.- Сегодня сложно сказать. Что стало причиной возгорания. – прокомментировал ситуацию дознаватель отдела надзорной деятельности по Красноборскому и Верхнетоемскому району Антон Ермошко. – В темноте на трассе определить это не получилось. Расследование будет проведено сегодня при свете дня. Об этом пишет портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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