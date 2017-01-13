В Архангельске 16-летняя девочка подозревается в хранении наркотиков

По версии следствия, 24 января 2017 года в ходе оперативно- розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у несовершеннолетней обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере ( не менее 2, 73 грамма).
От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что приобрела наркотик на территории Холмогорского района.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, реализовавшего наркотик несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба регионального следкома.