В Архангельске 16-летняя девочка подозревается в хранении наркотиков

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере).

По версии следствия, 24 января 2017 года в ходе оперативно- розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у несовершеннолетней обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере ( не менее 2, 73 грамма).

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что приобрела наркотик на территории Холмогорского района.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, реализовавшего наркотик несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба регионального следкома.