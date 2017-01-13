В Устьянах бывший сотрудник полиции осужден за халатность

Устьянский суд признал бывшего сотрудника полиции Александра Тонковского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Установлено, что инспектор ДПС по Устьянскому району Тонковский 31 июля 2016 года в ночное время возле кафе «Уют» в селе Шангалы Устьянского района стал очевидцем избиения гражданина двумя лицами.

Несмотря на нахождение при исполнении своих служебных обязанностей, в форменном обмундировании, действий по пресечению преступления, задержанию виновных лиц, оказанию помощи пострадавшему Тонковский не принял, а убыл на служебной автомашине с места происшествия.

В результате небрежного отношения сотрудника полиции к своим служебным обязанностям, преступники продолжили избиение и причинили потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Приказом ОМВД России по Устьянскому району Тонковский уволен из органов внутренних дел.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права занимать должности в системе органов внутренних дел сроком на 3 года. Также удовлетворен иск представителя потерпевшего о взыскании с осужденного морального вреда на сумму 450 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.