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Жительнице Архангельска, которая более года пыталась уйти от правосудия за совершенное ДТП, вынесен приговор

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Четверг, 26 января, 17:45

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/26/48778.html

Происшествия

Жительнице Архангельска, которая более года пыталась уйти от правосудия за совершенное ДТП, вынесен приговор

Жительнице Архангельска, которая более года пыталась уйти от правосудия за совершенное ДТП, вынесен приговор
Вынесен приговор в отношении 29-летней жительницы Архангельска Дарьи Зуевой, которая признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Как установлено судом, 24.06.2015 в Архангельске, Зуева, управляя автомобилем «Тойота-Лэнд-Крузер-Прадо» и грубо нарушив правила дорожного движения, на пешеходном переходе допустила наезд на женщину, причинив ей тяжелые травмы.

Судебное разбирательство по делу начато 29.12.2015 и продолжалось без малого год.

В течении трех месяцев стороной обвинения представлены все собранные по делу доказательства. Далее производство судом приостанавливалось в связи с нахождением Зуевой в отпуске по беременности и родам. После возобновления 27.07.2016 судебного разбирательства подсудимая 11 раз не являлась по вызовам суда, представляя через своего адвоката больничные листы из различных медицинских учреждений г. Архангельска.

Поскольку стороной защиты сведений об уважительных причинах неявки Зуевой не представлено, а рассмотрение уголовного дела без ее участия в силу закона невозможно, государственный обвинитель на протяжении судебного разбирательства неоднократно заявлял ходатайства о принудительном приводе подсудимой, которые суд удовлетворял. Однако попытки судебных приставов исполнить решения суда о приводе остались без результата – по месту регистрации и заявленному адресу проживания Зуева каждый раз отсутствовала.

Подобные действия давали основания полагать, что подсудимая сознательно затягивает рассмотрение уголовного дела,что могло привести к истечению сроков давности уголовного преследования и освобождению ее от наказания.

В целях соблюдения прав потерпевшей на разумный срок уголовного судопроизводства, а также поскольку действия подсудимой государственным обвинителем оценивались как нарушение ранее избранной меры пресечения, стороной обвинения заявлялось ходатайство о ее заключении под стражу, которое судом отклонено.
Точка в судебном разбирательстве поставлена после установления фактического места нахождения Зуевой и исполнения 07.12.2016 очередного постановления суда о ее принудительном приводе.

Учитывая поведение Зуевой в ходе судебного разбирательства, которое не только нарушило права потерпевшей на разумный срок уголовного судопроизводства, но и свидетельствовало об отсутствии у привлекаемой к уголовной ответственности раскаяния, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания близкого к максимально суровому.

Суд с мнением стороны обвинения согласился.

Приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от 14.12.2016 Зуевой назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей с Зуевой взыскано 400000 руб, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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