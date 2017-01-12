В Архангельске мужчина украл у знакомого подростка телефон 27-летний архангелогородец просто вытащил телефон из кармана подростка, когда они в одной компании каталась по городу на машине. Школьник вышел из автомобиля, в это время злоумышленник незаметно вытащил у него телефон. По факту кражи возбуждено уголовное дело, злоумышленник может лишиться свободы на срок до пяти лет. Нашли ошибку? Выделите текст,

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