По факту кражи возбуждено уголовное дело, злоумышленник может лишиться свободы на срок до пяти лет.
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Четверг, 26 января, 16:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/26/48776.html
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В Архангельске мужчина украл у знакомого подростка телефон
27-летний архангелогородец просто вытащил телефон из кармана подростка, когда они в одной компании каталась по городу на машине. Школьник вышел из автомобиля, в это время злоумышленник незаметно вытащил у него телефон.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, злоумышленник может лишиться свободы на срок до пяти лет.
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