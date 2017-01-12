Дети в детсаду "Петушок" Плесецкого района отравились из-за нарушения санитарных норм

Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка по факту отравления детей в МБДОУ «Золотой петушок».

Установлено, что в ноябре 2016 г. в этом образовательном учреждении произошла вспышка сальмонеллеза, от которой пострадало 9 детей.

Согласно акта эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни ее возбудителем определен «Salmonella enteritidis». Вероятным фактором передачи инфекции явилось использование сырых яиц при приготовлении блюд, а также нарушения санитарных правил, выявленные на пищеблоке.

Таким образом, должностными лицами детского сада оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровью детей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.