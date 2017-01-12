В Устьянском районе расследуют нецелевое использование средств, выделенных на строительство лыжного центра в Малиновке

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия «Проектирование, экспертиза и строительство лыжно-биатлонного центра в деревне Малиновка Устьянского района» выявлены нарушения закона.

Установлено, что генеральный директор ОАО «Октябрьский домостроительный комбинат» Сергей Резанов в 2013-2014 гг. предъявил к оплате фактически невыполненные этим обществом работы на сумму свыше 42 млн. рублей, которые были оплачены администрацией МО «Устьянский муниципальный район» (заказчик) из областного и местного бюджетов.

В этой связи прокурором Устьянского района материалы проверки направлены в следственный отдел ОМВД России по Устьянскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Резанова по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.