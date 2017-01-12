В Няндоме молодой человек предстанет перед судом за экстремистские высказывания

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Няндома, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, в августе 2015 года пользователь сети Интернет с персонального компьютера разместил в социальной сети в одной из групп, освещающей события в городе Каргополе, комментарии, содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками ряда этнических и религиозных групп, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее в отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по признакам национальности и происхождения, совершенные публично, с использованием сети «Интернет»). По уголовному делу была назначена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой в размещенных подозреваемым комментариях содержатся психологические и лингвистические признаки побуждения, в том числе, в форме призыва, к совершению действий насильственного и дискриминирующего характера.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, - сообщает пресс-служба регионального следкома.