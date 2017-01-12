В Коноше мужчина ворвался ночью в дом бывшей сожительницы

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за убийство 37-летнего жителя Коношского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия, 19 декабря 2016 года ночью подозреваемый при помощи подручных средств открыл запертую входную дверь, ведущую на веранду частного дома в Коношском районе, нарушив своими действиями право хозяйки дома на неприкосновенность жилища.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что ранее проживал в указанном доме у сожительницы. После разрыва отношений проник к той в дом, чтобы убедиться, что она ночью в доме одна.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ведётся следствие.За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до трех месяцев ареста, - сообщает пресс-служба регионального следкома.