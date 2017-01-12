В Вилегодском районе рядом со школой продавали сигареты

Прокуратура Велигодского района установила, что в магазине «Универсам» ООО «МП Ивушка – 1», расположенном по адресу: село И-Подомское, ул. Спортивная, д. 3, осуществлялась торговля табачными изделиями.

На незначительном расстоянии от магазина (менее 100 метров) находится детская спортивная школа «Виледь».

Реализацией табака в этом случае нарушаются требования Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которым установлен запрет розничной торговли табачной продукцией на расстоянии менее чем 100 метров от территории образовательного учреждения.

По материалам прокурорской проверки юридическое лицо ООО «МП Ивушка – 1» привлечено к административной ответственности по ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями) и оштрафовано на 30 тыс. рублей.

Реализация сигарет прекращена, - сообщает пресс-служба региональной прокурату