В Архангельск идёт оттепель - время схода снега с крыш и гололёда

26 января 2017 г. в Архангельской области прогнозируется оттепель до +1°С. При температуре воздуха - 2°С и выше на кровлях начинаются процессы схода снега и наледи.

Падение снега и наледи с крыш может привести к увечьям и гибели. Просим соблюдать меры личной осторожности, не ходить рядом с домами со скатными кровлями, поменять привычные пешие маршруты, если они проходят в подобных местах, предупредить о мерах предосторожности своих детей.

Учителей просим провести в классах короткий инструктаж с детьми об опасностях игр в снежных «тоннелях» и «пещерах» (они могут обрушиться и похоронить под толщей снега, прецеденты по России были), возле снегоуборочной техники (ковш снегоуборщика вмещает до тонны снега), пояснить, почему опасно кататься на лыжах и санках с крутых гор, оврагов и речных берегов (снег может обрушиться вслед и накрыть с головой), - пишет портал "Безопасность АО".