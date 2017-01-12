В результате ДТП пострадал виновник аварии, у него сотрясение головного мозга средней тяжести и закрытая черепно-мозговая травма, сообщает региональная ГИБДД.
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Среда, 25 января, 12:56
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/25/48747.html
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Северодвинец получил черемно-мозговую травму в ДТП
24 января в 07:06 на 2 километре Солзенского шоссе водитель автомобиля «ГАЗ-31105» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд фокус».
В результате ДТП пострадал виновник аварии, у него сотрясение головного мозга средней тяжести и закрытая черепно-мозговая травма, сообщает региональная ГИБДД.
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