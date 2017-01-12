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Среда, 25 января, 12:56

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/25/48746.html

Происшествия

На чиновника, причастного к срыву отопительного сезона в Сольвычегодске, заведено уголовное дело

На чиновника, причастного к срыву отопительного сезона в Сольвычегодске, заведено уголовное дело
Котласской прокуратурой проведена проверка законодательства о теплоснабжении в МО «Сольвычегодское» Котласского района Архангельской области.

Установлено, что в период с 16 мая по 15 сентября 2016 года Александр Шумилов, заместитель главы по инфраструктурному развитию, начальник Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации Котласского района ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, не обеспечив на территории Котласского района безаварийное прохождение отопительного периода, вследствие чего произошел его срыв на территории Сольвычегодска Котласского района, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и потребителей, проживающих и находящихся на территории указанного населенного пункта.

Усмотрев в действиях Александра Шумилова наличие уголовно наказуемого деяния, Котласским межрайонным прокурором материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании направлены в Котласский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по АО и НАО, по результатам которой 24 января 2017 г. в отношении Шумилова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

На момент возбуждения уголовного дела Шумилов уже находился под стражей за подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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