Под Архангельском в ДТП погиб человек Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области Трагедия произошла в Приморском районе в 07:20 на 6 км автодороги «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры». 35-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-21063», не учел дорожные условия, в результате чего не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречным автомобилем «КАМАЗ-5411515». От удара оба автомобиля съехали в кювет. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. Сопутствующей причиной происшествия стал дорожный фактор: на данном участке дороги занижена обочина по отношению к прилегающей кромке проезжей части, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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