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Директор ООО «Электросвязьмонтаж» не заплатил налоги на сумму 16 млн рублей

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Среда, 25 января, 11:25

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/25/48741.html

Происшествия

Директор ООО «Электросвязьмонтаж» не заплатил налоги на сумму 16 млн рублей

Директор ООО «Электросвязьмонтаж» не заплатил налоги на сумму 16 млн рублей
40-летний Алексей Распутин, директор ООО "Электросвязьмонтаж", с 2011 по 2013 год не заплатил налоги на сумму свыше 16 млн. рублей.

Он организовывал изготовление фиктивных документов, свидетельствующих о произведенных оплатах по сделкам, после чего отразил в отчетности сведения, по которым сторонними юридическими лицами якобы были выполнены субподрядные работы, а ООО «Электросвязьмонтаж» их приняло и оплатило.

Уголовное дело, расследованное территориальным отделом СУСК России по Архангельской области и НАО, направлено в Исакогорский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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