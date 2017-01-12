Директор ООО «Электросвязьмонтаж» не заплатил налоги на сумму 16 млн рублей

40-летний Алексей Распутин, директор ООО "Электросвязьмонтаж", с 2011 по 2013 год не заплатил налоги на сумму свыше 16 млн. рублей.

Он организовывал изготовление фиктивных документов, свидетельствующих о произведенных оплатах по сделкам, после чего отразил в отчетности сведения, по которым сторонними юридическими лицами якобы были выполнены субподрядные работы, а ООО «Электросвязьмонтаж» их приняло и оплатило.

Уголовное дело, расследованное территориальным отделом СУСК России по Архангельской области и НАО, направлено в Исакогорский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.