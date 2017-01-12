В Архангельске бывшие сотрудники полиции отправятся за решетку за крышевание игорного бизнеса

Суд огласил приговор в отношении экс-сотрудников полиции и коммерсантов, признанных виновными в многочисленных фактах коррупции. Материалы дела составляли около восьмидесяти томов, включая пять тысяч страниц обвинительного заключения.

По версии следствия, полицейские за взятки предупреждали дельцов о грядущих проверках. Благодаря этому игорный бизнес процветал на территории Октябрьского, Ломоносовского и Соломбальских округов областного центра, а также в Северодвинске и Новодвинске.

С 2010 года стражи порядка успешно «противодействовали преступности» и регулярно получали доход со стабильно растущей прибыли игровых заведений. В сумме они обогатились согласно позиции гособвинения на 20 миллионов рублей.

В последнем слове подсудимые просили при назначении наказания учесть их семейное положение, малолетних детей, находящихся на иждивении. В полном объеме вину не признал никто из них.

Всем подсудимым назначено реальное наказание – от трех до девяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере от нескольких сотен тысяч до 13 миллионов рублей с лишением специальных званий и права занимать госдолжности. По ряду эпизодов подсудимые оправданы и освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.

Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.