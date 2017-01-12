В Верхнетоемском детском саду «Елочка» не соблюдался температурный режим

Прокуратурой Верхнетоемского района проведена проверка соблюдения условий содержания воспитанников детского сада «Ёлочка», который является структурным подразделением МБОУ «Корниловская СОШ», в поселке Двинской Верхнетоемского района Архангельской области.

Установлено, что образовательным учреждением не в полной мере проводятся мероприятия, направленные на создание безопасных условий обучения и воспитания детей, в группах не соблюдается температурный режим.

В целях устранения выявленных нарушений, создающих угрозу здоровью детей, прокуратурой района в суд направлено исковое заявление к администрации образовательной организации с требованием об устранении нарушений закона и создании безопасных условий для пребывания участников образовательного процесса, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.