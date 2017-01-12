Новости дня

В Архангельске пройдет региональный этап "Лыжни России"

В Верхнетоемском детском саду «Елочка» не соблюдался температурный режим

В драмтеатре для детей с ограниченными возможностями начались первые занятия

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Мобильная версия 16+

Вторник, 24 января, 15:34

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/24/48730.html

Происшествия

В Верхнетоемском детском саду «Елочка» не соблюдался температурный режим

В Верхнетоемском детском саду «Елочка» не соблюдался температурный режим
Прокуратурой Верхнетоемского района проведена проверка соблюдения условий содержания воспитанников детского сада «Ёлочка», который является структурным подразделением МБОУ «Корниловская СОШ», в поселке Двинской Верхнетоемского района Архангельской области.

Установлено, что образовательным учреждением не в полной мере проводятся мероприятия, направленные на создание безопасных условий обучения и воспитания детей, в группах не соблюдается температурный режим.

В целях устранения выявленных нарушений, создающих угрозу здоровью детей, прокуратурой района в суд направлено исковое заявление к администрации образовательной организации с требованием об устранении нарушений закона и создании безопасных условий для пребывания участников образовательного процесса, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сегодня 15:06

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадровСегодня 14:00
5 комментариев

На дорогах Северодвинска продолжают ликвидировать последствия снегопадаСегодня 13:05

80 лучших людей Архангельской области: "Двина-Информ" презентует проект к 80-летию регионаСегодня 10:36
4 комментария

Организатор преступной банды Олег Шаманин отправится под судСегодня 09:23

"Снежный коллапс" в Архангельске вызвал возмущение губернатораВчера 11:45
14 комментариев

Реклама
Происшествия

Архангелогородцу грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков Сегодня 13:52

В Архангельске и Котласе задержаны местные жители, разыскиваемые за кражуСегодня 13:28

Под Котласом коттедж сгорел из-за медлительности хозяинаСегодня 12:14

Прокуратура оштрафовала исполняющего обязанности министра природных ресурсовСегодня 12:08

Студенты посетили центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителейСегодня 12:01

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
В России снова заговорили о поднятии пенсионного возраста. Как вы считаете, необходима ли эта мера?
Результаты
Новости рубрик

В Северодвинске протестировали на герметичность корпус подлодки «Красноярск»

На дорогах Северодвинска продолжают ликвидировать последствия снегопада

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии, выращивают тюльпаны

Сегодня вышел очередной номер "Правды Севера"

80 лучших людей Архангельской области: "Двина-Информ" презентует проект к 80-летию региона

Управление углеродным следом продукции – основа новой климатической стратегии Архангельского ЦБК

В девяти районах Поморья появятся 22 точки доступа в Интернет

Чем крупнее застройщик – тем гибче ценовая политика

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в декабре 2016 года

АЦБК начал строительство новой выпарной станции

Фортыгин: «Единая Россия» в Поморье взяла курс на обновление кадров

Михальчука могло бы не быть: Вешняков рассказал, как Путин предлагал ему стать архангельским губернатором

Евменов сменил Ковалева. Бажанова сменит Евменова?

Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым

24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому

Архангелогородцу грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков

В Архангельске и Котласе задержаны местные жители, разыскиваемые за кражу

Под Котласом коттедж сгорел из-за медлительности хозяина

Прокуратура оштрафовала исполняющего обязанности министра природных ресурсов

В Архангельске пройдет региональный этап "Лыжни России"

Северодвинский «Севмаш» лидирует в чемпионате Поморья по русскому хоккею

В Архангельске проходит школьная олимпиада по физкультуре

Молодежка «Водника» провела очередные матчи

В Северодвинске "внуки Маргелова" посоревновались в военно-спортивных умениях

В драмтеатре для детей с ограниченными возможностями начались первые занятия

В Архангельске пройдет вечер памяти Марины Цветаевой

Фестиваль «Виват, студент!» завершится в День Российского студенчества

В Северном морском музее пройдет выставка молодого фотографа Александра Кокорина

В Добролюбовке покажут фильм о потомках узников ГУЛАГа
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru