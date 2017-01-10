В Архангельске и Котласе задержаны местные жители, разыскиваемые за кражу Фото Ивана Малыгина Накануне в Архангельске наряд Росгвардии, работая по ориентировке, остановил на Никольском проспекте автомобиль ВАЗ-2105. Отечественной легковушкой управлял 33-летний мужчина, находящийся в розыске по подозрению в краже внушительной суммы денег у соседей. Подозреваемого передали сотрудникам полиции. В тот же день сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в Котласе в подъезде собственного дома была задержана 22-летняя местная жительница, которая подозревается в краже 25 тысяч рублей у соседки по комнате. Девушку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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