В Архангельске и Котласе задержаны местные жители, разыскиваемые за кражу

Накануне в Архангельске наряд Росгвардии, работая по ориентировке, остановил на Никольском проспекте автомобиль ВАЗ-2105. Отечественной легковушкой управлял 33-летний мужчина, находящийся в розыске по подозрению в краже внушительной суммы денег у соседей. Подозреваемого передали сотрудникам полиции.
В тот же день сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в Котласе в подъезде собственного дома была задержана 22-летняя местная жительница, которая подозревается в краже 25 тысяч рублей у соседки по комнате. Девушку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.