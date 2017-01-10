Под Котласом коттедж сгорел из-за медлительности хозяина

Житель поселка Вычегодский Котласского района в прошлом году заселился в новый двухэтажный коттедж, который строил последние несколько лет.

В понедельник утром он вернулся с ночной смены и лег спать, а около 14.00 проснулся от запаха дыма. В поисках очага, открыв дверь в ванную, мужчина увидел, что горит водонагреватель. Выплеснутое на огонь ведро воды не помогло – пламя быстро распространялось по пластиковым панелям внутренней отделки.

Хозяин очень промедлил с вызовом пожарных. Свой мобильный телефон он оставил в спальне под кроватью, и возвращаться за ним не стал из-за сильного задымления. Мужчина побежал за помощью к соседу, но у того, как назло, тоже не оказалось телефона.

В итоге решили ехать в пожарную часть на автомобиле, а от микрорайона «Шанхай», где находится коттедж, до центра Вычегодского – несколько километров. Драгоценное время было упущено – когда пожарные прибыли на место, здание полностью горело изнутри, рушилось остекление. Пожарным удалось спасти коттедж от полного уничтожения, но здание серьёзно повреждено изнутри и для проживания непригодно.

Причина пожара – техническая неисправность водонагревателя, внутри прибора обнаружены следы короткого замыкания, сообщает arh112.