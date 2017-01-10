Прокуратура оштрафовала исполняющего обязанности министра природных ресурсов Архангельским природоохранным прокурором выявлены нарушения законодательства при рассмотрении обращений в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области. Так, вместо того, чтобы реагировать на обращения организаций в 30-дневный срок, как это положено по законо, министерство делало это 48-дневный. Причём без принятия соответствующего решения о продлении срока проверки. Что является нарушением закона. Таким образом, природоохранным прокурором в отношении и.о. министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Д.Капиталинина возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд постановил оштрафовать его на пять тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:08