Студенты посетили центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

Здесь студентам рассказали об истории и деятельности центра, условиях содержания в нем подростков, организации учебного процесса и проводимой воспитательной работе. Гостям показали спальни, тренажерный зал, столовую и учебный класс. Студенты обратили внимание на стенгазеты, которые воспитанники центра готовят вместе с преподавателями в свободное от занятий время.
Больше всего учащихся колледжа интересовали причины, по которым принимается решение о помещении несовершеннолетних в учреждение.
С оживлением подростки слушали истории о воспитанниках центра, которые после пребывания здесь пересмотрели свое поведение и больше не совершали правонарушений.
Экскурсия несла не только ознакомительный, но и воспитательный характер, так как сотрудники центра акцентировали внимание на последствиях противоправного поведения подростков и необходимости соблюдать нормы закона, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.