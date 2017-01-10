Студенты посетили центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» учащиеся Архангельского педагогического колледжа побывали на экскурсии в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Архангельской области.

Здесь студентам рассказали об истории и деятельности центра, условиях содержания в нем подростков, организации учебного процесса и проводимой воспитательной работе. Гостям показали спальни, тренажерный зал, столовую и учебный класс. Студенты обратили внимание на стенгазеты, которые воспитанники центра готовят вместе с преподавателями в свободное от занятий время.

Больше всего учащихся колледжа интересовали причины, по которым принимается решение о помещении несовершеннолетних в учреждение.

С оживлением подростки слушали истории о воспитанниках центра, которые после пребывания здесь пересмотрели свое поведение и больше не совершали правонарушений.

Экскурсия несла не только ознакомительный, но и воспитательный характер, так как сотрудники центра акцентировали внимание на последствиях противоправного поведения подростков и необходимости соблюдать нормы закона, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.