Под Архангельском приостановлена работа двух переправ

В связи с ожидаемым прогнозом подъема уровней воды серьезное внимание сотрудников МЧС было направлено на проведение мониторинга за безопасностью ледовых переправ.



Так, в ходе проведенных патрулирований инспекторским составом ГИМС серьезных рисков и опасностей на водных объектах на территории Архангельскf выявлено не было. Все 8 действующих ледовых переправ перемело снегом, но они по-прежнему без сбоев продолжают нормально функционировать. Вода вышла лишь на отдельных участках вдоль береговой линии.

Более серьезное воздействие погода оказала на ледовые переправы, находящиеся ближе к акватории Белого моря – в Никольском рукаве Северной Двины.

Были выявлены риски на переправах Рикасиха – Конецдворье и Цигломень – Вознесенье. На ледовой поверхности переправ были отмечены появление трещин, небольшая торосистость льда, выход воды на лед, особенно в период приливов.

Выход воды на лед, его пропитка, ослабление структуры льда, трещины, невозможность нормально и безопасно проехать на транспортном средстве, создали угрозу безопасности людей и провала транспортных средств. Поэтому до стабилизации погодных условий и устранения выявленных опасных факторов движение транспортных средств по данным ледовым переправам временно ограничено.

Все остальные ледовые переправы в Архангельской области действуют в рабочем режиме, сообщает arh112.