Организатор преступной банды Олег Шаманин отправится под суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Олега Шаманина, экстрадированного из Объединенных Арабских Эмиратов и обвиняемого в создании и руководстве преступным сообществом и вымогательстве.

Шаманин обвиняется в том, что в 2012 создал и возглавил организованное преступное сообщество.

Группа, возглавляемая Шаманиным, выявляла лиц, занятых предпринимательством в Архангельске и Северодвинске, в основном в сфере торговли, общественного питания и обслуживания населения, предъявляла им требования о ежемесячной плате за «крышу», а в случае отказа – уничтожала либо повреждала их имущество.

С целью оказания давления на «непокорных» предпринимателей, рядовые члены преступного сообщества провоцировали конфликты с посетителями принадлежащих им заведений и избивали их, создавая тем самым неблагоприятные условия для ведения бизнеса.

Для придания видимости законного происхождения, получаемых в результате вымогательства денежных средств, с потерпевшими заключались фиктивные договоры на оказание охранных услуг с возглавляемыми и контролируемыми членами банды фирмами.

Членами преступного сообщества за период его существования совершено 83 преступления.

В настоящее время все члены группы задержаны, Шаманин находится под стражей, уголовное дело, которое расследовал расследовал СУСК и оперативное сопровождение ФСБ, направлено в Архангельский областной суд.