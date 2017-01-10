В Няндоме трое мужчин предстанут перед судом за разбойное нападение и убийство

Трое жителей Няндомы задержаны по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

11 января 2017 года ночью трое подозреваемых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, зашли в квартиру, где проживали двое мужчин, злоупотреблявших спиртными напитками, и стали требовать у них денежные средства (пенсию) и алкоголь. Затем они избили мужчин, нанося удары руками и ногами, а также подручными предметами. Денежных средств в квартире подозреваемые не нашли, обнаруженную спиртосодержащую жидкость объемом 1, 5 литра употребили на месте преступления, после чего, забрав мобильный телефон одного из потерпевших, покинули квартиру.

Через некоторое время сосед через окно увидел лежащих на полу пострадавших и вызвал сотрудников полиции. 42-летний потерпевший скончался на месте преступления от закрытой травмы грудной клетки с переломами ребер и повреждений внутренних органов. 66-летний пенсионер, госпитализированный в больницу в состоянии комы с черепно-мозговой травмой, вчера скончался в больнице.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных меру пересечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых дали признательные показания.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Назначены экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.