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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/23/48708.html

Происшествия

В Коноше сотрудница администрации и паспортистка предстанут перед судом за мошенничество с жильем

В Коноше сотрудница администрации и паспортистка предстанут перед судом за мошенничество с жильем
Оглашен приговор троим жительницам Коношского района за мошеннические действия с квартирой, приобретенной МО «Коношское» для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Коношский районный суд признал старшего паспортиста МУП «Жилкомсервис» Ларису Никифорову виновной в подстрекательстве к совершению мошенничества, ее сноху Надежду Никифорову – в мошенничестве, и ведущего специалиста жилищного отдела администрации МО «Коношское» – в пособничестве в мошенничестве.

Лариса Никифорова с целью приобретения права ее родственниками на квартиру в новом благоустроенном доме, по совету Мамоновой, желающей улучшить показатели в служебной деятельности по расселению граждан из ветхого аварийного жилья и подготовившей необходимые документы на рассмотрение жилищной комиссии, в сентябре 2014 года уговорила свою сноху Надежду Никифорову незаконно зарегистрироваться в одном из домов, признанных непригодным для проживания, после чего по договору социального найма ей предоставили новую квартиру, приобретенную МО «Коношское» за счет средств, выделенных на реализацию адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 гг.».

Получив обманным путем квартиру, стоимостью 1 487 640 рублей, Надежда Никифорова приватизировала ее, обратив в свою собственность.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемые ранее не судимы, имеют на иждивении несовершеннолетних детей, характеризуются положительно и назначил каждой из них наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В настоящее время квартира изъята у Никифоровой и передана законному собственнику – администрации МО «Коношское», сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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