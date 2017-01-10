В Северодвинске спасателям пришлось вызволять рыбаков из снежного плена

В минувшую субботу в службу спасения Северодвинска позвонил рыбак и рассказал, что он с другом возвращается из Никольского русла с рыбалки. В устье Ягорки рыбаки потеряли ориентиры.

По его словам, из-за сильного ветра видимость практически нулевая, лед покрыт вожой на полметра, рыбаки бредут по колено в воде, промокли и замерзли.

Через час рыбаки перезвонили и сообщили что немного прояснилось, они увидели огни города и дойдут самостоятельно.

Через пару часов за помощью обратился еще один рыбак. Он рассказал, что дошли вместе с товарищем до тростника, потом один пошел дальше, другой весь промокший, замерз, куда идти не знает. Вскоре на связь вышел и второй: через Ягорку не пройти - кругом вода, промоины.

Спасатели выехали на место на снегоходе, - сообщает служба спасения Северодвинска.