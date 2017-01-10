В Коноше школьники ограбили квартиру своего учителя В Коноше 27 июля прошлого года два школьника 15ти и 17ти лет проникли в квартиру своего учителя и похитили несколько флэш накопителей, модем, картридер, а также коробку конфет на общую сумму 2550 рублей, с похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению. От подозреваемого 17-ти лет поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что раскаивается в краже, которую совершил из дома учителя. Похищенное, кроме конфет, изъято, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 12:03