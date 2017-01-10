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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/23/48700.html

Происшествия

В Коноше школьники ограбили квартиру своего учителя

В Коноше школьники ограбили квартиру своего учителя
В Коноше 27 июля прошлого года два школьника 15ти и 17ти лет проникли в квартиру своего учителя и похитили несколько флэш накопителей, модем, картридер, а также коробку конфет на общую сумму 2550 рублей, с похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

От подозреваемого 17-ти лет поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что раскаивается в краже, которую совершил из дома учителя. Похищенное, кроме конфет, изъято, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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