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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/22/48688.html

Происшествия

Туристы из Архангельска попали под лавину в Хибинах. Двое погибли

Туристы из Архангельска попали под лавину в Хибинах. Двое погибли
Незарегистрированная группа из 11 туристов попала под лавину в Хибинах Мурманской области. Группа из Архангельской области.

По предварительной информации, три человека оказались под снегом, сообщается на сайте Мурманского регионального управления МЧС.

РИА Новости сообщает, что поступила информация о том, что в районе озера Вудъявр под сошедшую лавину попала незарегистрированная группа из города Архангельска. "Группа состоит из 11 человек на снегоходах. По предварительным данным, под снегом оказались три человека. Остальные члены группы не пострадали. Ведутся поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении.

По последней информации Мурманского МЧС, двое человек погибли. 

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