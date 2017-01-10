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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/22/48686.html
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Неизвестный собутыльник, обокравший шенкурского пенсионера, задержан
Позавчера около 23 часов в полицию поступило заявление от 66-летнего пенсионера. Он сообщил, что вечером в своем доме в Шенкурске распивал спиртные напитки с неизвестным мужчиной.
В ходе застолья гость напал на хозяина квартиры и отобрал деньги в сумме около одной тысячи рублей, после чего скрылся. Сотрудниками следственно-оперативной группы полиции подозреваемый в совершении преступления был задержан в деревне Лукинская. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый житель Шенкурска (Архангельская область), 1967 года рождения. Подозреваемый доставлен в ОМВД России по Шенкурскому району до вытрезвления и принятия соответствующего процессуального решения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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