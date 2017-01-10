Пропавшие уемские подростки найдены в Новодвинске В четверг в отдел полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» обратилась заведующая социального учреждения в поселке Уемский с сообщением о пропаже из Центра четырех несовершеннолетних воспитанниц. На поиск был ориентирован весь личный состав ОМВД России «Приморский». Ориентировка с приметами без вести пропавших подростков была разослана во все отделы полиции, а также представителям СМИ. 20 января разыскиваемые были обнаружены в Новодвинске. Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось. Подростки переданы представителям социального учреждения, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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