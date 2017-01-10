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Воскресенье, 22 января, 13:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/22/48685.html
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Пропавшие уемские подростки найдены в Новодвинске
В четверг в отдел полиции по Приморскому району ОМВД России «Приморский» обратилась заведующая социального учреждения в поселке Уемский с сообщением о пропаже из Центра четырех несовершеннолетних воспитанниц.
На поиск был ориентирован весь личный состав ОМВД России «Приморский». Ориентировка с приметами без вести пропавших подростков была разослана во все отделы полиции, а также представителям СМИ. 20 января разыскиваемые были обнаружены в Новодвинске. Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось. Подростки переданы представителям социального учреждения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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