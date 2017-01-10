"Скорая" не успела, врачи получили травмы: полиция выясняет причины резонансного ДТП в Архангельске

20 января на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Ломоносова в Архангельске произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля. Сегодня полиция сообщила, что были госпитализированы врачи "скорой".

По предварительной информации, около 20.20 водитель машины "Скорой помощи", двигаясь с включенными проблесковыми маяками, проезжая перекресток ул. Гагарина – пр. Ломоносова, допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Террано».

В результате происшествия водитель и две пассажирки (врачи Архангельской областной клинической больницы) неотложки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сильный резонанс вызвало ДТП со "скорой" в Челябинске в октябре 2016 года. Тогда столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Honda. В результате сильного удара "скорую" отбросило на столб электропередачи, автомобиль буквально разорвало на части, 3 человека погибли, в том числе годовалый ребенок. После этого в Интернете начали подписывать петицию с требованием ужесточения наказания для водителей, которые не пропускают машины "скорой" помощи.