В Архангельске наполовину затонул дебаркадер-клуб «Триумф» Фото Артема Келарева «Плавучая пристань» дала мощный крен, в настоящий момент идёт откачка воды. Проблемы у дебаркадера начались во время январских морозов. По всей видимости его прижало к берегу льдом, вследствие чего образовалась пробоина, в которую стала поступать вода. 20 января крен составляет порядка 35 градусов. Дебаркадер использовался в качестве ночного клуба «Триумф», последние мероприятие здесь прошли в конце декабря. На данный момент получить комментарий владельцев заведения не удалось, контактный телефон временно недоступен. Дебаркадер обесточен, идёт откачка воды, после чего станет возможным установить и устранить причину затопления. Об этом пишет "Регион 29". Нашли ошибку? Выделите текст,

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