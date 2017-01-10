В Архангельске наполовину затонул дебаркадер-клуб «Триумф»

Дебаркадер использовался в качестве ночного клуба «Триумф», последние мероприятие здесь прошли в конце декабря. На данный момент получить комментарий владельцев заведения не удалось, контактный телефон временно недоступен.
Дебаркадер обесточен, идёт откачка воды, после чего станет возможным установить и устранить причину затопления. Об этом пишет "Регион 29".
ну так хозяева ларечники- торгаши думают только о стрижке бабла в прямом смысле после нас хоть потоп
недовладик-) ты давай лучше о Сене Малине думай-)) пЕши-)