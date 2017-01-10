В Северодвинске в автомойке девять человек работали незаконно

В Северодвинске прокуратура проверила автомойку "Автолюкс" на Архангельском шоссе. Выяснилось, что предприниматель не заключил с девятью работниками ни трудовой, ни гражданско-правовой договор.



Прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, которые находятся на рассмотрении в государственной инспекции по труду.

Также в Северодвинский городской суд направлено исковое заявление об обязании данного индивидуального предпринимателя провести специальную оценку условий труда согласно штатному расписанию по должностям администратора, мойщика автомобилей, в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу за счет собственных средств, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.