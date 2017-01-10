Под Архангельском разыскивают без вести пропавших подростков Отдел полиции по Приморскому району разыскивает несовершеннолетних воспитанниц социального приюта для детей и подростков «Радуга», которые самовольно покинули центр. Пропали: Корнильцева Инга Сергеевна, 2000 г.р., зарегистрированная по адресу: Архангельская область, Каргопольский район.

Приметы: рост 155 см, нормального телосложения, глаза светло-голубые, волосы темные. Была одета: куртка зимняя оранжевого цвета, серый шарф, серые джинсы, сапоги зимние длинные коричневого цвета. Дульская Юлия Алексеевна, 2002 г.р., зарегистрированная по адресу: Архангельская область, Коношский район, п.Сосновка. Приметы: рост 165 см, волосы черные крашеные длиной до лопаток, глаза большие темно-карие, губы полные, телосложение среднее.

Была одета: куртка коричневая с темным орнаментом, юбка, темные колготки. Корепина Екатерина Сергеевна, 2000 г.р., зарегистрированная в г. Новодвинск. Приметы: рост 163 см, волосы крашеные в два цвета: русые и рыжие, глаза зеленые, худощавого телосложения. Была одета: куртка матерчатая темно-коричневого цвета, брюки коричневые, «Угги». Макарова Кристина Алексеевна, 2001 г.р., зарегистрированная в г. Шенкурск. Приметы: плотного телосложения, рост 170 см, волосы темные с одной стороны головы коротко стриженные, глаза карие, пирсинг на правой брови, тату на предплечьях в виде иероглифов. Была одета: куртка матерчатая темно-зеленого цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просим незамедлительно сообщить информацию в полицию по телефонам: 8 (8182) 28-59-69, 42-42-40 или 02. Нашли ошибку? Выделите текст,

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