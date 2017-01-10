В Вельском районе воспитанница интерната избивала своего знакомого

По версии следствия, в течение сентября 2016 года подозреваемая на почве личной неприязни к 17-летнему воспитаннику интерната систематически наносила тому побои, причиняя физические и психические страдания.
О произошедшем стало известно после того, как несовершеннолетний рассказал об этом администрации учреждения.В настоящее время подозреваемая находится в больнице в связи с имеющимся заболеванием психики. В отношении нее назначена психолого- психиатрическая экспертиза. После случившегося она пояснила, что применяла к юноше физическую силу, так как невзлюбила его.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, в том числе другие воспитанники и сотрудники школы- интерната. Производится сбор доказательственной базы, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.