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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/20/48671.html

Происшествия

В Северодвинске произожел пожар в квартире пятиэтажки

В Северодвинске произожел пожар в квартире пятиэтажки
20 января, около половины одиннадцатого дня в Северодвинске произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на пр. Ленина, 45, к. 1.

По данным МЧС, спасен один человек. В результате пожара в коридоре повреждены вещи, закопчены потолок и стены квартиры. На ликвидации пожара работали расчёты ПСЧ-7.

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