В Северодвинске произожел пожар в квартире пятиэтажки 20 января, около половины одиннадцатого дня в Северодвинске произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на пр. Ленина, 45, к. 1. По данным МЧС, спасен один человек. В результате пожара в коридоре повреждены вещи, закопчены потолок и стены квартиры. На ликвидации пожара работали расчёты ПСЧ-7. Нашли ошибку? Выделите текст,

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