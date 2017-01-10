Северодвинский оборонщик пропагандировал нацистскую символику

Сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пресечена противоправная деятельность работника одного из оборонных предприятий г. Северодвинска Валерия Ефимова Валерия, активно осуществлявшего пропаганду и демонстрирование нацистской атрибутики и символики в сети Интернет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанного лица сотрудники РУФСБ изъяли у злоумышленника многочисленные экстремистские материалы, предметы с фашистской символикой, в т.ч. эсэсовскую каску, чёрную фуражку с эмблемой СС «Мертвая голова», а также картины с изображением свастики и нацистской атрибутики.

Северодвинским городским судом Архангельской области Валерий Ефимов привлечён к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Ему назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Отметим, что в соответствии с законодательством Российской Федерации в нашей стране пропаганда нацистской символики запрещена и допускается лишь в исключительных случаях и только специалистами в научных и исторических целях.