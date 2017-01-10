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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/20/48669.html

Происшествия

Северодвинский оборонщик пропагандировал нацистскую символику

Северодвинский оборонщик пропагандировал нацистскую символику
Сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пресечена противоправная деятельность работника одного из оборонных предприятий г. Северодвинска Валерия Ефимова Валерия, активно осуществлявшего пропаганду и демонстрирование нацистской атрибутики и символики в сети Интернет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанного лица сотрудники РУФСБ изъяли у злоумышленника многочисленные экстремистские материалы, предметы с фашистской символикой, в т.ч. эсэсовскую каску, чёрную фуражку с эмблемой СС «Мертвая голова», а также картины с изображением свастики и нацистской атрибутики.

Северодвинским городским судом Архангельской области Валерий Ефимов привлечён к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Ему назначено наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. 

Отметим, что в соответствии с законодательством Российской Федерации в нашей стране пропаганда нацистской символики запрещена и допускается лишь в исключительных случаях и только специалистами в научных и исторических целях.

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