В Архангельске экс-сотрудник полиции написал объяснительную от лица потерпевшей, чтобы улучшить служебные показатели Следствие установило, что в августе прошлого года участковый полиции Михаил Миндер проводил проверку по обращению гражданки Юрьевой о проникновении неизвестных лиц в хозпостройку, принадлежащую ее родителям и хищении оттуда продуктов питания и вещей. Миндер, желая улучшить показатели раскрываемости, от имени заявительницы написал объяснение, где указал что хищения не было и поставил подпись Юрьевой, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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