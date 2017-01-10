В НАО судебные приставы задержали грабителя, похитившего сосиски

Судебные приставы Алексей Филиппов и Александр Кисляков, возвращаясь в отдел, услышали крики женщины о помощи в задержании мужчины, который похитил из магазина продукты.

Алексей Филиппов моментально отреагировал на крики и бросился в погоню. Догнав убегавшего мужчину, судебный пристав, применив физическую силу, задержал грабителя. Выяснилось, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек «поживился» в магазине разнообразной мясной продукцией — в его пакете лежали колбаса, сосиски и сардельки. Однако попробовать всё многообразие мясного ассортимента мужчине так и не удалось.

Препроводив неудачливого грабителя в отдел судебных приставов, сотрудники сообщили о происшедшем в дежурную часть УМВД России по Ненецкому АО. Прибывший наряд полиции задержал гражданина для проведения оперативно-разыскных мероприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, - сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области и НАО.