Возникла опасность падения сайдинга на прохожих и автомобили, стоящие внизу. Спасатели закрепили конструкцию и порекомендовали демонтировать ненадёжную зашивку, сообщает северодвинская служба спасения.
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Пятница, 20 января, 12:47
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/01/20/48659.html
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В Северодвинске штормовой ветер сорвал обшивку с балкона
20 января в районе семи утра в службу спасения обратилась пенсионерка и рассказала, что ночью порывами ветра с ее балкона оторвало обшивку.
Возникла опасность падения сайдинга на прохожих и автомобили, стоящие внизу. Спасатели закрепили конструкцию и порекомендовали демонтировать ненадёжную зашивку, сообщает северодвинская служба спасения.
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